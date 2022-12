Banco Agrario prestó a Navelena con interés más barato que a un campesino: Robledo

El senador del Polo Democrático Jorge Robledo aseguró que, si bien el Banco Agrario dice que no prestó dinero a la firma Odebrecht, sí lo hizo a Navelena, una sociedad compuesta por varias empresas de ese grupo constructor que incluso estaba en proceso de disolución.



“Es una explicación calculada para confundir. Navelena estaba interesada con quedarse con un negocio de $2,5 billones compuesta por dos empresas del grupo Odebrecht y una de esas dos, que es Norberto Odebrecht, está en casual de disolución. Mejor dicho, está quebrada. Ahora salen con el cuento de que prácticamente el crédito no fue a Odebrecht sino a Navelena”, señaló Robledo.



El senador llamó la atención sobre varios detalles del préstamo: uno de ellos, la autorización de la Junta Directiva para dar vía libre al préstamo de 120 mil millones de pesos.



“Por qué a una empresa corrupta hasta la médula se le presta esa plata. Además, por qué se le presta estando en causal de disolución (…) Ese tipo de conductas o aprobaciones no se pueden hacer. Las prácticas bancarias dicen que el banquero debe actuar como si la plata fuera de su bolsillo”, añadió el legislador.



El otro detalle al que se refiere Robledo es el porcentaje de interés al que el Banco Agrario prestó el dinero a Navelena, el cual tiene una tasa mucho más baja que a la que usualmente se le otorgan los préstamos a los campesinos.



“Les prestaron al DTF más 2 %, a los campesinos les prestan al DTF más 5 %, es decir, a una empresa quebrada le prestan más barato que a un campesino”, manifestó Robledo quien agregó que esta información fue conocida antes de que se destapara el escándalo por los sobornos ofrecidos por Odebrecht para ganar contratos de obras públicas en el país.