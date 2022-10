BanRepública alerta ante posible crecimiento de inflación en Colombia en 2015

Colombia enfrenta riesgos de inflación este año por la devaluación del peso frente al dólar estadounidense, que genera un alza en los precios de los productos importados, así como por la caída de los precios internacionales del petróleo, informó hoy el Banco de la República.



"La Junta es consciente que la devaluación reciente del peso podría traer un aumento en el IPC (Índice de Precios al Consumidor)", reveló el emisor en las minutas de la reunión de su junta celebrada el 19 de diciembre pasado.



El Banco de la Republica dio a conocer sus minutas de cierre de fin de año en las que alerta ante un posible crecimiento de la inflación en Colombia.

Según el texto emitido por el Banco de la República, “las expectativas de inflación han aumentado”.



“Según la encuesta mensual realizada por el Banco de la República a los analistas del mercado, la inflación esperada para diciembre de este año es de 3,59% y a doce meses de 3,22%. Hace un mes estos valores eran de 3,46% y 3,14% respectivamente. En el caso de las expectativas derivadas de la curva de rendimiento de los TES a 2, 3 y 5 años, estas se situaron entre 3,1% y 3,6%, en promedio 24 pb más que hace un mes”, dice en el escrito.



El banco fijó la meta de la inflación para 2015 entre 2 y 4 %, frente al 3 % establecido para 2014 que, debido a las mismas variables, podría situarse finalmente en 3,5 %.



En 2014 la devaluación del peso colombiano respecto al dólar estadounidense superó el 24 %.



Con EFE



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-A puerta cerrada se desarrollan las jornadas espirituales del presidente juan Manuel Santos en Cartagena.





-La madre Sergio Urrego, quien se suicidó el pasado mes de agosto en un centro comercial de Bogotá, asegura que no solo debe haber responsabilidades individuales en el hecho, sino que se deben buscar también sanciones a la institución donde estudiaba su hijo.





-Luego de cumplirse 17 días del secuestro del alcalde del municipio del Alto Baudó, Chocó, las autoridades continúan con los operativos para lograr su rescate.





-Hay tensión en Puerto Tejada, Cauca, por un enfrentamiento, al parecer entre pandillas, registrado en las últimas horas, que deja tres muertos y un menor de edad herido.





-Ante amotinamiento por protesta en la URI de Barranquilla, la Dirección Regional del Inpec trasladó a los detenidos a cárceles de la ciudad.





-En operativos de control realizados por la Policía en Bogotá, en la madrugada de este sábado fueron sorprendió 12 conductores manejando bajo efectos del alcohol. A pesar de que se sigue presentando este tipo de imprudencias, el comandante encargado de la policía de tránsito y transporte. El coronel Juan Francisco Peláez, destacó la disminución de los niveles de borrachos al volante, en todo el país.





-A pesar de que no hay mayor tráfico en Bogotá, los buses del Sistema Integrado de Transporte Publico no dejan de ser protagonistas de accidentes en la ciudad.





-Pese a la crítica situación que se vive en algunos municipios por el virus de chikunguña, particularmente en la costa Caribe, en Montería se cerraron los puestos de salud rurales por vacaciones de fin de año.





-Hay alerta entre las autoridades de salud del Quindío, porque ya se confirman casos de personas contagiadas con el virus del chikunguña en esa ciudad.



-Los burros incautados por la DIAN en Arauca y que estaban generando una crisis ambiental en la región, serán donados a la comunidad que los requiera.





-Bomberos en el centro del país están en alerta ante la posibilidad de incendios forestales que se puedan generar en esta temporada, aseguró el director de Bomberos de Bogotá, Jorge Arturo Lemus.





-La fuerte brisa provocó varias emergencias por caídas de árboles y vallas publicitarias en Santa Marta. Los bomberos han atendido 18 situaciones de este tipo en las últimas semanas.





-La enfermera británica que contrajo el virus de Ébola en Sierra Leona y que fue internada en su país se encuentra en estado crítico, informó hoy el hospital Royal Free London. Asegura el centro médico que el estado de salud de la mujer “se ha deteriorado y es ahora "crítico".





-Los equipos de rescate de Indonesia han recuperado 30 cadáveres procedentes del avión de AirAsia siniestrado el pasado domingo con 162 personas a bordo. Autoridades investigan si dos grandes piezas localizadas de 7 y 9 metros de largo pertenecen al aparato.





-En pasto el festival del humor se tomó el Carnaval de Negros y Blancos.





-Manizales ya vive su feria anual, las autoridades de Policía y Tránsito, garantizan el primer evento oficial, que será la tradicional la cabalgata.