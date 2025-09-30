Bebé de 11 meses murió en jardín infantil de La Calera

Hay conmoción en La Calera, Cundinamarca por la muerte de un bebé de 11 meses en un jardín infantil en hechos que ya son materia de investigación.

De acuerdo con la denuncia hecha por la tía del menor, Laura Padilla, quien asegura que sobre las 10:00am, la madre del menor recibe una llamada al teléfono diciéndole que el bebé estaba en urgencias. Por esto mismo, una vez llegan al hospital el menor recibe reanimación inmediata, pero como lo confirma un comunicado del Hospital Divino Salvador de Sopó, definitivamente el bebé llegó sin signos vitales.

“Paciente ingresó con labios cianóticos (azules por falta de oxígeno) ausencia de pulso, ausencia de reflejos, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de signos vitales. Se activa el código azul pediatrigos y se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar.”, afirma el comunicado del hospital.

Entre tanto, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, afirmó que después de conocerse el caso, se contactó con la familia a quien expresó las condolencias y confirmó que el cuerpo del menor fue trasladado a médica legal para encontrar las causas de la muerte por medio de la necropsia.



Ante esto la familia del menor, denuncia que hubo negligencia por parte de los profesores del colegio. Afirmando que fue algo que se pudo haber evitado por lo cual piden justicia por el caso del pequeño.