Bebé de 4 meses murió esperando traslado de la EPS Comparta

Edilberto Serrato, padre de la menor, aseguró que la muerte de su hija se provocó por negligencia de la EPS debido a que el traslado no se produjo a pesar de la condición de la bebé, que a diario empeoraba. (Lea además: En hospital de Bogotá llaman por altavoz a hombre que murió esperando turno )



“Mi niña falleció esperando una remisión al Valle de Lili o a donde le hicieran el trasplante. No se pudo, ella primero falleció y la remisión no salió por ningún lado, entonces me gustaría que lo que me pasó a mí no le pase a ninguna otra familia”, manifestó el hombre.



De acuerdo con los médicos, el traslado se hacía necesario debido a que era la única oportunidad que tenía la bebé de sobrevivir.