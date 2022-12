Benedetti y Colegio de Notarios se enfrentan por propuesta de acabar Notarías

El senador del Partido de La U, Armando Benedetti, alista un proyecto de ley para acabar con las Notarías en Colombia, asegurando que muchos de los trámites que hacen son innecesarios.



Según el congresista, “con la tecnología que hay ya no es necesario ir a una Notaría”, sino que muchos trámites se pueden hacer digitalmente.



“No es posible que la gente vaya a la notarías para que solo le hagan un garabato”, explicó el senador.



Sin embargo, el presidente del Colegio de Notarios de Colombia, Álvaro Rojas, criticó que el congresista pretenda “desprestigiar la institucionalidad de las Notarías”.



“Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el país entero nos clasificó en el primer lugar de institución de credibilidad, respeto y confianza, segundo lugar para el Ejército Nacional de Colombia”, recordó Rojas.



Enfatizó que un debate sobre los trámites notariales podría ser adecuado, pero bajo la premisa del respeto a la institución.



“Yo como el presidente del Notariado no me cierro a la propuesta, acepto abrir un diálogo, pero bajo unas condiciones de respeto institucional y de términos apropiados para dirigirse al notario”, dijo Rojas.



Rojas aseguró que las Notarías han mejorado y “la institución notarial la necesita el país, es soporte de la democracia y será un instrumento del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos”.



“Un trámite que en Estados Unidos costaba 5 mil dólares, unos 10 millones de pesos, aquí cuesta 800.000 pesos”, argumentó Rojas, agregando que en Colombia hay “930 notarios, de los cuales 530 son subsidiados con recursos que hacemos nosotros aportes para subsidiar el servicio en donde no son autosuficientes los ingresos”, finalizó.