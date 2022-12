“Bienes de Farc son producto de actividades ilícitas y deben ser declarados”: fiscal

Durante una audiencia en la Corte Constitucional, el fiscal general Néstor Humberto Martínez criticó el argumento de Voces de Paz, cuyos integrantes afirmaron que las Farc carecen de personería jurídica y por lo tanto no tendrían que entregar listado de bienes para reparar a sus víctimas.

El fiscal advirtió que no se puede crear una nebulosa a partir de la inexistencia de la personería jurídica de las Farc, puesto que sus bienes son fruto de actividades ilícitas y por ende deben ser declarados, a pesar de estar en manos de testaferros.

Esta fue la respuesta del fiscal general de la nación en la audiencia de la Corte Constitucional a Jorge Estrada, miembro de voces de paz, en torno al listado de bienes de las Farc:

“Honorable magistrado voy a expresar un poco de perplejidad luego de escuchar al delegado de las Farc, porque quizá estamos haciendo un ejercicio de calistenia jurídica que debe llamar al asombro.

El presupuesto del decreto ley 903 que fue elaborado a dos manos entre el Estado y la insurgencia desmovilizada, parte de la premisa de que las Farc elaborarán un inventario de sus bienes y activos.

Hemos quedado notificados a la luz de la teoría de que los derechos reales y los bienes de las Farc como carecen de personería jurídica, no tiene ni bienes, ni de derechos, en consecuencia, es poco lo que podemos esperar del inventario.

Yo creo, que una interpretación de buena fe de este decreto es aquella que parte de la circunstancia de conocer de esa titularidad sobre unos activos que se han poseído, en lo que se denomina hoy una economía de guerra, y que fueron producto de actividades claramente ilícitas.

Quedaron radicadas en cabeza no necesariamente de los miembros desmovilizados de las Farc, sino como lo tiene evidenciado el ente acusador del Estado, producto de cientos de testaferros que son los titulares de estos activos.

Y esto, implicaría en sentir que esta autoridad del Estado, de que ese inventario no se contraiga a esa nebulosa espesa de decir, que, como no existían bienes y activos en una persona jurídica que no existe, entonces tampoco existe el deber de declarar los activos que poseen los testaferros de esa economía de guerra, esa es una petición de principio que, de la manera más real, honesta y sincera transmito por su debido conducto”.