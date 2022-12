"Blatter enseñó a robar a Platini", según Maradona

Diego Armando Maradona criticó el lunes al presidente de la FIFA, Joseph Blatter y a Michel Platini, candidato a sucederle, estimando que Blatter había "enseñado a robar a Platini".



"Estoy fuera de todo esto porque un señor llamado Blatter me cerró todas las puertas", declaró el astro argentino en un programa de la cadena de televisión napolitana Piuenne. Sus comentarios fueron reproducidos este martes en el diario deportivo Corriere dello Sport.



"Yo no soy un ladrón, él sí [...] Blatter ha hecho mucho daño al fútbol y con Platini han creado una comedia. Hacen ver que están separados, uno en la FIFA y el otro en la UEFA, cuando en realidad siempre han estado uno al lado del otro", añadió Maradona.



"Y Blatter no ha podido más que enseñar a robar a Platini", concluyó.



Maradona, por su parte, aseguró que tenía un acuerdo con el príncipe Alí de Jordania, otro candidato a la presidencia de la FIFA. "Si él ganara la elección, yo estaría a su lado como vicepresidente", dijo el argentino.



AFP.