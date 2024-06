"Bombardeos deben hacerse, pero con inteligencia táctica": gobernadora del Tolima

Varios departamentos del país se enfrentan a una preocupante situación de seguridad. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y vocera de los gobernadores, expuso en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la situación actual y la necesidad de tomar acciones contundentes para garantizar la paz en el territorio nacional.

La gobernadora resaltó la importancia de combatir a los delincuentes "de manera inteligente y táctica", sin bombardear a niños, pero reconoció que es necesario tomar medidas contundentes para enfrentar a estos grupos armados.

"Yo, en relación a los bombardeos, tengo que decir que sí deben hacerse, pero con inteligencia táctica. Es decir, aquí no se trata de bombardear niños, pero sí es una forma de combatir, sin duda alguna, a estos delincuentes. En mi departamento estamos hoy supremamente preocupados porque en el Tolima tenemos tres frentes que están actuando. También denunciamos que, de manera forzosa, se está acogiendo a menores de edad en municipios del sur del Tolima, con modalidades similares a las que se evidencian en el departamento del Cauca y esto nos preocupa muchísimo", explicó la mandataria.

La seguridad en las carreteras también es un tema preocupante, y la gobernadora destacó que en su departamento se ha actuado para controlar los retenes ilegales y garantizar la seguridad de los viajeros. Sin embargo, Matiz reconoció la necesidad de contar con más apoyo para evitar que los delincuentes busquen refugio en su territorio.

Publicidad

"Nosotros aquí tuvimos un retén e inmediatamente actuamos. Aquí tenemos un control territorial fuerte. Yo he estado al frente del tema de la seguridad y he estado al frente, tanto de la Policía como del Ejército, exigiendo resultados y yo hoy puedo decirles que en mi departamento tengo un control territorial, pero que necesito más a apoyo para que eso no se me vaya a deteriorar en temas de seguridad, que no permitamos el reclutamiento de menores, que no permitamos esos retenes ilegales", explicó Matiz en Blu Radio.

Escuche la entrevista aquí: