Bomberos no descarta manos criminales en incendio de Monserrate

Los Bomberos Oficiales continúan las labores de control del incendio forestal en los cerros nororientales de Bogotá. (Vea aquí: Incendios subterráneos también están azotando varias regiones del país )



El actual director del cuerpo de bomberos de Bogotá, Jorge Arturo Lemus Montañez, dijo en BLU Radio que es probable que detrás de las conflagraciones haya manos criminales.



“Esto amerita una investigación porque no sabemos si son manos criminales las que están detrás. La mayoría de incendios forestales son provocados. Lo que no sabemos es si lo hacen voluntariamente”, expresó.



Dijo que hasta el momento son 2 las hectáreas afectadas por el incendió, aunque dijo que en este momento ya está confinado.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Invías habilitó paso a un carril en la vía Buga – Buenaventura que amaneció bloqueada por un derrumbe ocasionado por las lluvias.



-Se agudiza la crisis en Valledupar por falta de combustible, ya 18 estaciones de servicio están cerradas y sólo la próxima semana se superaría la situación.



-Crece la consternación en la localidad de Suba, donde una persona que estaba cumpliendo años, en medio de la celebración, sacó un arma, le disparó a dos personas y uno de los asistentes le quitó el arma y lo mató.



-Autoridades decretaron la Calamidad Pública en Lebrija por el Fenómeno de El Niño en dónde solo llega agua a habitantes en carrotanque.



-Dos personas resultaron heridas al volcarse un bus en la vía que de Santa Marta conduce al Rodadero.



-En casas de familiares permanecen las cuatro personas del barrio Prado, de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, que se salvaron de morir, luego de que el techo de la casa donde vivían colapsara.



-El papa Francisco envió una dura carta al grupo Santa Marta, en la cual pide acciones urgentes para combatir la esclavitud y la trata de personas.



-El técnico del Real Madrid dijo que están cuidando al máximo al volante colombiano James Rodríguez y no está dispuesto a arriesgarse a que recaiga en una nueva lesión.

-Los presidentes de Colombia y Perú se reunirán este viernes en Medellín con sus gabinetes en el segundo encuentro binacional.

