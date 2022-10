Bomberos rescatan con vida a una mujer de 74 años de edad en Mocoa

Publicidad

El jefe médico de los Bomberos de Cali, Diego Díaz, confirmó el rescate de Rosa Helena Gómez, una mujer de 74 años de edad en medio de los escombros que dejó la avalancha en Mocoa.

La mujer fue trasladada a un centro de salud donde actualmente es valorada por el cuerpo médico para establecer su estado.

Publicidad

Publicidad

Según Díaz, los rescatistas tuvieron que caminar por más de una hora para encontrar a la señora, además, fue necesaria la asistencia helicoportada para trasladarla al centro médico.

“Recibimos información, una paciente nos informa que su mamá está en la vereda Las Palmas, la avalancha pasó por detrás de su búsqueda, vamos con el cuerpo de Bomberos de Cali (…) llegamos a la vereda y encontramos una señora postrada, descompensada, deshidratada, presión alta, con la glicemia elevadísima, bajarla por trocha era muy difícil por su condición clínica, pedimos ayuda al Ministerio de defensa que nos facilitó un helicóptero (…) la entregamos consciente, monitorizada”, indicó el bombero.

Publicidad

“Salió el Ejército, me trajeron en el helicóptero, me subieron porque no se puede andar, me duelen las piernas, si no ya me hubiera venido corriendo”, dijo Rosa Helena Gómez Rodríguez.

Publicidad

Los miembros del cuerpo de rescate indicaron que si no hubieran llegado este miércoles, la mujer no habría podido sobrevivir, además, se espera que rescaten a otros miembros de su familia que siguen en la vivienda de donde fue rescatada.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad



-Siguen los problemas para algunos habitantes de Mocoa que no han podido tener acceso a las ayudas humanitarias que entrega el Gobierno.





-El Consejo de Seguridad de la ONU se solidarizó con Colombia por la tragedia de Mocoa que deja hasta el momento 301 muertos y 314 desaparecidos.





-El asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, explicó por qué el exministro Diego Palacio, condenado por la Yidispolítica, podría someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz.





-La plenaria el Senado aprobó en último debate el Estatuto de la Oposición, que pasa ahora a conciliación.





-En Cali una mujer falleció en las últimas horas mientras le practicaban una cirugía estética.





-Hay Polémica por la decisión de la Gobernación de Antioquia de condecorar al cantante Maluma con el escudo de Oro de Antioquia, la máxima distinción del departamento, por su aporte a la música en el mundo.





-El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, pidió a Rusia reconsiderar su apoyo al régimen sirio de Bashar Al Assad.





-El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió al enojo de James Rodríguez tras salir sustituido en la victoria contra el Leganés.





-La Alcaldía de Bogotá anunció más medidas para blindar la contratación local, luego que la personería encontrara irregularidades en varias licitaciones y contratos públicos en algunas alcaldías locales.