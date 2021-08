"Bueno para nada" y "malp***": Procuraduría sancionó a funcionaria por insultar a subalternos

La Procuraduría dejó en firme la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años contra la exdirectora del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud, Maribel del Socorro Posada Sánchez, entre 2014 y 2016, quien trataba a sus subalternos con frases humillantes y de alto calibre.

La Sala Disciplinaria comprobó que Posada Sánchez de manera reiterada y continua, usó términos como, "usted es un bueno para nada", "usted no sirve para nada", "usted está en el Fondo Nacional de Estupefacientes porque no puede conseguir trabajo en otro lado", "lo voy a colgar de donde sabemos", "usted no tiene capacidad de trabajo", "usted no obedece ordenes porque no tiene criterio para sacarlas adelante", las cuales ocasionaron daño en el autoestima e integridad moral de los funcionarios, que condujo a que varios de ellos presentaran la carta de renuncia.

A juicio de la Procuraduría la exfuncionaria lesionó la autoestima e integridad moral de los servidores, por tanto, demeritó su valor personal y laboral mediante un maltrato constante.

El ente de control recordó que “en este proceso no se discutió la potestad que tiene todo superior jerárquico de exigir el cumplimiento de las obligaciones y deberes de sus subalternos, conducta no constitutiva en acoso laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1010 de 2016, sino las vías que Maribel del Socorro Posada Sánchez utilizó para hacer valer su autoridad”.

Igualmente, la Procuraduría comprobó que al menos ocho (8) funcionarios del Fondo Nacional de Estupefacientes, declararon ser víctimas de maltrato psicológico y verbal por parte de la investigada.