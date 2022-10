Busco una justicia más eficiente: Duque sobre propuesta de crear una ‘supercorte’

El candidato presidencial Iván Duque explicó en Mañanas BLU en qué consiste su propuesta de unir las cortes de manera que exista un solo alto tribunal (‘supercorte’) con salas especializadas.



“Vengo hablando desde hace varios años de una reforma a la justicia y esto es una propuesta que viene de atrás en discusión. El Centro Democrático, en un proyecto del cual fui coautor, presentó una propuesta de reforma constitucional donde se contemplaba esa posibilidad”, dijo.

“Colombia tiene un numero muy alto de magistrados en las altas cortes. Tiene un número muy alto de altas cortes comparado con otros países de América Latina y sobre esa base lo que valdría la pena plantear es que esta discusión se pueda abrir de manera democrática. No es una propuesta que un presidente la pueda sacar solo adelante, requiere una gran discusión”, manifestó.



El aspirante a la Casa de Nariño aseguró que lo que busca es la construcción de una justicia más eficiente, mejor coordinada y que no esté cometida a “constante choque de trenes”.

En ese sentido, Duque precisó que es consciente que su propuesta ha generado polémica y críticas en varios sectores del país, críticas de las que dijo son recibidas de la mejor manera y las ve como parte del debate electoral.

“Recibo las críticas con mucha tranquilidad. Cuando se está en una campaña presidencial hay propuestas que dividen y hay gente que le gusta o no lo que uno dice. Lo importante es crear un debate transparente y tranquilo pensando en el futuro del país”, aseveró.

Dijo, además, que su propuesta hace parte de una medida integral, que lo que busca es mejorar el sistema judicial y aumente la confianza de los colombianos frente a la justicia.

“El país necesita tener una justicia eficiente con unas altas cortes idóneas. Sea con una o sea con varias, hay que quitarles las facultades electorales a las altas cortes. Estoy listo para dar esa discusión”, añadió.

Asimismo, precisó que su propuesta no habla de una revocación de los magistrados de las altas cortes.

“Nunca me he referido a ese tema (revocar magistrados). Lo que he planteado es una reforma integral a la justicia. La reforma debe ser participativa; todos tenemos que estar de acuerdo”, puntualizó el candidato por el Centro Democrático.



“Yo no estoy promoviendo la revocatoria de los magistrados de las altas cortes. Esa ‘Supercorte’ no podrá tener poderes electorales”, finalizó.

