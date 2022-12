Búsqueda de avión desaparecido se intensificará en las profundidades del Índico

sur del Océano Índico, informaron hoy fuentes oficiales.

El viceprimer ministro australiano, Warren Truss, dijo que se elaborará un mapa del lecho marino en esa zona que nunca ha sido cartografiada, en una rueda de prensa posterior a un encuentro con representantes de Malasia y China en Camberra.

Truss explicó que se intentará sumar vehículos autónomos y equipos de sonar a las labores de búsqueda que hasta ahora ha realizado el submarino autónomo Bluefin-21, prestado por Estados Unidos.

Este sumergible no tripulado se encuentra a bordo del buque australiano Ocean Shield, que se dirige a la ciudad australiana de Perth para repostar antes de continuar con esta nueva fase de búsqueda cuyo coste se estima en unos 56 millones de dólares (40 millones de euros).

Truss también anunció que el Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas se trasladará de Perth a Camberra, donde el próximo miércoles continuarán las reuniones tripartitas para analizar la financiación y la disponibilidad de equipos, entre otros asuntos.

Por su lado, el jefe del Centro de Coordinación, Angus Houston, explicó que los expertos revisarán los datos obtenidos hasta el momento para asegurarse de que el análisis y las conclusiones son correctos.

En la rueda de prensa comparecieron también el ministro interino de Transporte de Malasia, Hishammuddin Husssein, y el ministro chino de Transporte, Yang Chuantang, quien comentó que la nueva fase será más amplia y más difícil.

Mientras, el primer ministro de Malasia, Najig Razak, reiteró hoy en Kuala Lumpur el compromiso del Gobierno malasio de mantener la búsqueda hasta que se encuentre el avión.

"Aunque hasta ahora todavía no hemos obtenido ningún resultado, el Gobierno tiene la determinación de continuar con la búsqueda en cooperación con países amigos, en particular Australia, que ha mostrado un compromiso extraordinario para ayudar a Malasia a encontrar nuestro avión", dijo Najib Razak según el diario "The Star".

El vuelo MH370 de Malaysian Airlines despegó de Kuala Lumpur en la madrugada del 8 de marzo con 239 personas a bordo y tenía previsto llegar a Pekín seis horas más tarde.

El avión desapareció de las pantallas de control de radar a los 40 minutos de su despegue y cambió de rumbo en una "acción deliberada", según las autoridades malasias, para cruzar el Estrecho de Malaca en dirección contraria a su trayecto inicial y acabar, según se cree, en el sur del Índico.

Viajaban a bordo 153 chinos, 50 malasios, siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes que utilizaron los pasaportes robados a un italiano y un austríaco.

EFE.