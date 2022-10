Cadena de tiendas por departamento Ripley se va de Colombia

La cadena de tiendas por departamento agregó que no pudieron alcanzar los niveles de participación de mercado necesarios para garantizar la sostenibilidad de la operación.



A través de un comunicado, la compañía señaló que durante el tiempo que ha hecho presencia en Colombia se realizaron esfuerzos para cumplir la inversión e implementaron alternativas para hacer competitivas las tiendas pero los resultados no fueron los esperados.



El cierre de las tiendas Ripley en Colombia se realizará de manera escalonada durante los próximos 90 días para garantizar que los contratos terminen ajustado a la ley.



La decisión no afecta la operación en Chile y Perú.