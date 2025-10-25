Cae organización que distribuía dinero falso en encomiendas camufladas en rompecabezas y cómics

Uriel Gómez Vargas, Carlos Arturo Chaparro Vizcaíno, Eylen Julied Ariza Hernández, Blanca Gloria Rosero Granja y Aida Carolina Cerón Calibio fueron capturados por pertenecer a la red delincuencial conocida como Los Nómadas, señalada de fabricar y comercializar billetes falsos de pesos colombianos y dólares a gran escala en el país.

Según la Fiscalía, la organización distribuía el dinero falso mediante encomiendas, ocultándolo en cajas de rompecabezas y sobres con afiches de cómics para evadir los controles de las autoridades.

La fiscal del caso explicó que el cabecilla del grupo, Uriel Gómez Vargas, alias El Patrón, coordinaba todas las operaciones: “Era el encargado de obtener los pedidos de moneda falsa a la fábrica clandestina, establecer precios y calidades y, una vez obtenido este dinero falsificado, proceder a comercializarlo con sus compradores en Bogotá y otras regiones del país”.

Entre septiembre de 2023 y octubre de 202, las autoridades realizaron diez incautaciones relacionadas con la red, en las que se hallaron más de 148 millones de pesos falsos enviados con identidades falsas. Se estima que el grupo lograba mover entre 10.000 y 15.000 billetes falsos al mes, lo que demuestra el alcance de su operación.



El dinero era adquirido en imprentas clandestinas del suroccidente del país, y luego distribuido en distintas zonas mediante una estructura organizada que incluía intermediarios y mensajeros.

Tras las audiencias, tres de los principales responsables fueron enviados a prisión, mientras que las dos mujeres vinculadas al caso continuarán siendo investigadas por los delitos de falsificación de moneda, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir.