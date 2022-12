Calificaron mi caso como accidente laboral: Elizabeth Ruales, atacada con ácido

Congreso de la República para endurecer medidas contra aquellas personas que realicen ataques de ácido.

“Este debate fue muy grande porque pudimos expresar toda esa rabia, esa indignación que venía generándose. Para nosotros fue satisfactorio que nos escuchen. Hubo tristeza y lágrimas pero también alegrías porque todo lo que se llama Justicia se comprometió, hablo de la Fiscalía, que reabrirá mi caso, y de la Policía Nacional”, dijo Ruales, quien trabajaba como inspectora industrial cuando fue agredida con químico por un obrero.

“Nos sentimos alegres porque al menos el Gobierno nos escuchó. Lo concretó es que la Fiscalía General reabrirá casos, ya tiene todo listo en mi caso para iniciar un proceso. Tendremos acceso a un sistema de salud completo”, agregó.

Con respecto a la atención médica que recibió tras esa tragedia, Elizabeth dijo que fue bastante pobre y que hasta el momento no le han hecho ni una cirugía.

“La primera vez que me atendieron solo fue revisión. Desde un principio calificaron lo que me pasó como accidente laboral porque fue en mi área de trabajo. Siempre me negaron mis riesgos profesionales. Lo poco que ellos podían hacer eran mandarme calmantes”, afirmó.

No obstante, esta mujer, que perdió la visión en el ojo izquierdo, manifestó que su EPS siempre ha estado al tanto de su caso. “Siempre necesitamos acompañamiento psicológico y psiquiátrico, es una forma de ver que a nosotros nos matan en vida porque destruyen nuestra familia, integridad y vanidad como mujeres”.

Elizabeth Ruales vive en unión libre en Bogotá, tiene 38 años, y es madre de dos hijos. El 24 de enero de 2013, José Éver Rojas Espinosa le lanzó un recipiente de Agricol 50, un adhesivo alcalino para pegar el cemento al concreto, capaz de reabsorberse en la piel y aumentar el efecto al tener contacto con el agua.

Ruales, con quemaduras en primer y segundo grado, apela a la decisión de la justicia luego de que la juez dejara en libertad al agresor sin pagar un solo día de cárcel por ser padre cabeza de familia. A Rojas se le había sentenciado a 19 meses de prisión por daños personales simples, un delito excarcelable.