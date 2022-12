Cámara Colombiana del Plástico critica impuesto al uso de bolsas plásticas

Henry Duarte, presidente de la Cámara Colombiana del Plástico, habló en Mañanas BLU sobre el impuesto que busca desestimular el uso de las bolsas plásticas en el país y que empezará a regir a partir del próximo sábado 1 de julio.



“Según la ley, el cobro del impuesto de las bolsas va porque va. Así lo asume el Gobierno sin tener en cuenta que no se han hecho los estudios de caracterización y degradación de los desechos plásticos en los botaderos de basura”, mencionó.



Asimismo, aseguró que la preocupación de los fabricantes de bolsas es “la estigmatización como los mayores contaminantes”.



“En su momento, pedimos al Gobierno que se hicieran los estudios necesarios para que se pudieran tomar buenas decisiones frente al medio ambiente”, agregó Duarte.



En ese sentido, aseguró que la bolsa plástica no es lo único que contamina en el país.



“Nosotros vemos la bolsa como un vehículo por el cual llegamos a poder a reciclar. La bolsa no es la que contamina, es el ser humano”, precisó.



El empresario lamentó que en muchos supermercados y tiendas de cadena se esté cobrando la bolsa más el impuesto. “Esto se está prestando para ser un negocio gigantesco”.



Por su parte, Ana María Arabia, jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito, sostuvo que en la compañía empezaron el programa en el año 2013, trabajando de la mano con los clientes y consumidores en reducir el impacto operacional de las bolsas plásticas.



“Nosotros redujimos el año pasado (2016) en más del 9 % el uso de bolsas plásticas en nuestros almacenes”, dijo Arabia.



Explicó que la reducción es voluntaria, pero obedece al decreto 0668, que invita a tener un uso racional de bolsas plásticas en las grandes superficies.



“La tarifa de $20 por bolsa es algo que determinó la ley. Nosotros como compañía simplemente somos un ente recaudador que obedecemos lo que dice la ley”, puntualizó.



Finalmente, invitó a los consumidores, de la compañía y ajenos a la misma, a cambiar los hábitos y empezar a transformar la manera de percibir el medio ambiente.



Cabe mencionar que según el ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, el objetivo de este impuesto, más que recaudar recursos, es desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago, con lo cual se espera reducir los impactos ambientales.



