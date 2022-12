Cambio de comandante de la Armada: por razones de salud salió el almirante Ramírez

El presidente Iván Duque hizo una declaración desde el Salón Conferencias de Casa de Nariño en compañía del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la cúpula militar. Aseguró que tras conversar con el almirante Evelio Enrique de Jesús Ramírez aceptó su renuncia al cargo de comandante de la Armada e incluso su desvinculación al servicio activo de las Fuerzas Militares por razones personales, que incluyen complicaciones de salud.

En su reemplazo, el presidente Iván Duque anunció el nombramiento del contraalmirante Gabriel Pérez como nuevo comandante de la Armada. “Me ha manifestado su deseo de retirarse del servicio activo, yo le he aceptado por las circunstancias que me ha expresado, donde también me ha manifestado algunas complicaciones de salud. Almirante Evelio yo quiero rendirle a usted un homenaje por su largo servicio a Colombia, por su servicio a nuestra Armada y por haber encarnado en todas las gestiones que usted libró en esta larga carrera un servicio de excelencia, de vocación patriótica y esperamos siempre recordarlo con inmensa gratitud”, dijo el presidente.

Anunció que el próximo sábado en Cartagena se hará la despedida con honores al almirante Evelio de Jesús Ramírez y se dará la bienvenida al cargo al contraalmirante Pérez.

Luego de que el presidente Duque hiciera el anuncio, habló el comandante saliente, quien agradeció a los hombres de la Armada Nacional su entrega y destacó el talento humano de esta institución. Dijo el almirante Evelio de Jesús Ramírez que apoyará desde afuera el liderazgo del presidente Iván Duque al frente del país.

Por su parte, el contraalmirante Gabriel Pérez, que llega al cargo, dijo que tendrá una entrega y sacrificio permanentes al servicio del país y que es un reto significativo el que le da el presidente Duque. Aseguró que espera no ser inferior a las expectativas y que seguirá la guía de su antecesor para mantener los resultados operacionales y defender la soberanía marítima.

