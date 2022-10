Cambio Radical y La U, enfrentados por inhabilidad a guerrilleros que incumplan acuerdo

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán aseguró en BLU Radio que la Jurisdicción Especial para la Paz contiene un vacío jurídico que permitiría que quienes acudan a la JEP e incumplan con lo acordado no serían inhabilitados políticamente y podrían aspirar a cargos políticos.



Galán señaló que, si bien la JEP aclara que quienes reincidan pasarán a la justicia ordinaria donde podrán ser condenados e inhabilitados políticamente, no hace lo propio con quienes incumplan, es decir, que, si no dicen la verdad o no reparan a las víctimas igual tendrá una sanción, pero no serán declarados con muerte política, por lo que podrían aspirar a cargos de elección popular.



“Queda un vacío, la JEP podrá sancionar con cárcel, pero no podrá inhabilitarlos y esto abre la puerta para que en unos años alguien que incumpla con la JEP pueda aspirar al Congreso o a la Presidencia”, dijo Galán.



El senador aseguró que presentó una proposición que el mismo Gobierno había apoyado, pero que fue tumbada por el mismo inconformismo que se hizo sentir desde el propio ejecutivo. Galán aseguró que las Farc también han dejado ver su inconformismo y que han manifestado que esto no estaba pactado en los acuerdos.



“Los que incumplan aun así podrán hacer política, no cometen un nuevo delito, no cuentan la verdad, no reparan a las víctimas, no cumplen la sanción que les imponga la JEP, pueden ser sancionados de manera más severa como lo dice los acuerdos, pero no los inhabilitaría políticamente”, agregó.



Por su parte, el senador Roy Barreras aseguró que la proposición de Galán es “bien intencionada”, pero que genera ruido negativo en el momento en el que el Gobierno y las Farc buscan consolidar loa cordado.



Barreras insistió en que la JEP sanciona a quienes reincidan y también a los que incumplan, y aseguró que las penas de 8 y 20 años de cárcel son la garantía para los que se sometan a los acuerdos cumplan con lo pactado.