Canciller por atentado a Miguel Uribe: "Hemos fallado en seguridad y paz para todos los colombianos"

La canciller Laura Sarabia hizo un llamado a la reflexión sobre las fallas del gobierno para garantizar la paz y la seguridad de los colombianos.

Consideró que el atentado contra Miguel Uribe es "un llamado a nuestras responsabilidades" y a la necesidad de "desescalar el discurso que incita al odio".

Personas a la espera del estado de salud de Miguel Uribe // Foto: AFP

"Reconozco que como líder y representante internacional de este país he fallado. Muchos hemos fallado. En este momento debe ser un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Hemos fallado en la seguridad y la paz para todos los colombianos desde nuestra esquina. Este atentado es un llamado a nuestras responsabilidades. Nos compromete a trabajar incansablemente por corregir nuestros errores, por desescalar el discurso que incita al odio y a la ira en público y en privado. Todo esto ha generado comportamientos irracionales como el de ayer y como el que se vive recientemente con el asesinato de líderes sociales en diferentes regiones", manifestó la canciller.

La ministra Sarabia agregó: "Propongo desde lo personal erradicar el odio desde el lenguaje y el trato cotidiano. Debemos iniciar ahora mismo y buscar un punto de confluencia y respetarnos en la diferencia. La autoridad es del ejercicio de gobierno, es también reconocer el valor del otro y lo que tenga que decir es reconocer sus ideas y su valor".

Además, como canciller hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, "para que se unan al clamor del pueblo colombiano en la búsqueda de la paz y en la garantía de la democracia".

"No podemos aniquilar la diferencia de pensamiento, no podemos aniquilarlos entre nosotros y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras la violencia amenaza nuestro futuro, mientras la violencia hoy nos llena de miedo. En estos momentos difíciles es crucial que todos los colombianos nos unamos como una sola nación", precisó Sarabia.

Uribe Turbay, senador del partido de derecha Centro Democrático y aspirante a la Presidencia en 2026, fue herido de gravedad este sábado cuando recibió varios disparos durante un acto político en Fontibón, un barrio del oeste de Bogotá.

Según el parte médico de la Fundación Santa Fe, el estado de salud del senador y precandidato presidencial es de "máxima gravedad" y pronóstico "reservado".

Uribe Turbay, quien fue el congresista más votado en las elecciones de 2022, es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982.