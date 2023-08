Candidato a la Alcaldía de Algeciras, Huila, suspende su campaña política por posibles amenazas

Por presuntas amenazas en contra el candidato a la Alcaldía del municipio de Algeciras, en el Huila, Alexander Martínez, decidió suspender de manera temporal su campaña política al señalar que no tiene las garantías suficientes para continuar con su ejercicio democrático.

Agregó el aspirante a la alcaldía de esa localidad que las amenazas que ha recibido estarían dirigidas por presuntas disidencias de las Farc, organización que hace presencia en varios municipios del Huila. Otros candidatos al Concejo del partido Liberal también habrían denunciado amenazas.

“Con profundo pesar y responsabilidad he decidido cancelar temporalmente mi candidatura a la Alcaldía de Algeciras. Esta difícil decisión se debe a las amenazas que he recibido en los últimos días, las cuales no solo ponen en peligro mi integridad, sino también a mi familia, la lista de candidatos al Concejo municipal, líderes y colaboradores a mi campaña”, expresó el candidato del partido liberal.

Asimismo, la candidata al concejo del municipio de Algeciras, Kenya Espinosa Beltrán, avalada por el partido Liberal, renunció de manera irrevocable a su aspiración política por amenazas en su contra, situación que ha generado preocupación entre los demás candidatos políticos de la región.

