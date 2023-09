El capitán Jaime Alberto Rivera fue jefe de inteligencia en el Gaula Casanare. Durante la audiencia de reconocimiento en Yopal aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos, asegurando que se había “convertido en un criminal”.

En el mismo sentido aseguró que al comienzo se negó a realizar falsos positivos, pero que también se enfrentó a presiones de los altos mandos. Mirando a las víctimas en el lugar aseguró que todas las denuncias que presentaron sobre ejecuciones extrajudiciales son ciertas.

Posteriormente aseguró que recibió 31 felicitaciones por parte de sus superiores, algunas de ellas por operaciones en las que se registraron casos de ejecuciones extrajudiciales y por eso quiso devolver una condecoración que recibió.

“Porque no la merecí, porque no la merezco y debe estar en otro lugar que no sean los reconocimientos en mi casa, porque no quiero que mi familia vea esta presea y me pregunte un día, y aunque les he dicho la verdad, no quiero recordarla en un futuro con ellos”, dijo Rivera.

