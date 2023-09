La política de seguridad democrática fue funesta: excomandante Gaula Casanare

Durante las audiencias de reconocimiento por casos de falsos positivos en el departamento del Casanare, el coronel (r) Wilson Camargo, excomandante del Gaula en el Casanare, se refirió a la política de seguridad democrática.

“El conflicto armado nunca debió ocurrir, la política de seguridad democrática de nuestro presidente Álvaro Uribe fue totalmente funesta”, señaló Camargo.

Por otro lado, al aceptar su responsabilidad en casos de falsos positivos, aseguró que en el Gaula utilizaron a una menor desvinculada de un grupo armado como informante.

La situación se habría dado en Yopal, cuando en el parque principal estaba recibiendo un dinero que, según el relato se Camargo, era de las Farc.

“Le llevaron el dinero allá, creo que fueron 10 o 50 millones, no me acuerdo bien, pero ella fue aprehendida ahí en el parque principal de Yopal y la llevamos al grupo Gaula. Contrario a la ley, no la colocamos a disposición del ICBF de forma inmediata, sino que explotamos la información que ella tenía de conocimiento del frente 28 de las Farc y exactamente de alias ‘Danilo’ que era el jefe de finanzas”, explicó el excomandante del Gaula en Casanare.