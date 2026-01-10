Capturan a colombiano solicitado por robo de 100.000 dólares en joyas en Estados Unidos

En operativo de cooperación internacional, la Policía Nacional capturó en Bogotá a un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por el delito de hurto calificado y agravado. El requerimiento está relacionado con el robo a mano armada de al menos USD 100.000 en joyas, en el estado de Florida, en el cual el capturado, identificado como Fandiño Bonilla, habría estado involucrado.

La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la agencia estadounidense U.S. Marshals, como parte de la lucha contra el crimen trasnacional. El implicado es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, donde es investigado por los hechos registrados en 2023.

De acuerdo con las autoridades, el detenido habría participado en un asalto armado de joyas valoradas aproximadamente en $374 millones. Según la información oficial, permaneció prófugo de la justicia durante dos años, periodo en el que habría utilizado diversas estrategias para evadir a las autoridades en Colombia, entre esas cambiar de residencia y de líneas telefónicas, no registrar bienes a su nombre y mantenerse alejado de las redes sociales.

La orden de captura con fines de extradición fue emitida el 25 de noviembre de 2025, y su consecución se logró tras labores de inteligencia y seguimiento adelantadas en Colombia. Según la Policía Nacional, esta operación hace parte del fortalecimiento de la cooperación judicial con Estados Unidos y del compromiso institucional de ubicar y capturar personas solicitadas por cortes internacionales que intentan ocultarse en el país.



El capturado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan los trámites legales correspondientes para definir su eventual extradición, conforme a la normatividad vigente.