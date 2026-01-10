En vivo
Estado debe pagar más de $800 millones a un soldado y su familia por toma de Las Delicias

Estado debe pagar más de $800 millones a un soldado y su familia por toma de Las Delicias

Casi tres décadas después de la toma guerrillera a una base militar, en Putumayo, el Estado colombiano fue declarado responsable por los daños sufridos hacia el soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia, en un fallo que concluyó graves fallas en la planeación, el mando y la seguridad en el batallón.

