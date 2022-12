Caravana presidencial puede usar calzada de Transmilenio: Distrito

Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, reiteró lo dicho por el alcalde Enrique Peñalosa sobre el uso de las calzadas exclusivas de Transmilenio por parte de funcionarios públicos que no están autorizados.



“Únicamente la caravana del presidente puede utilizar los carriles de Transmilenio y los vehículos asociados a la operación y los vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos, y policía”, dijo Rojas.



La funcionaria aseguró que el uso no autorizado genera traumatismos y pone en riesgo a los usuarios del sistema que confían en la agilidad de Transmilenio para poder movilizarse.



“Genera unos problemas de operación que ponen en riesgo a los usuarios y la misma operación, no hay nadie autorizado, que no sea la caravana del presidente, para utilizar los carriles exclusivos de Transmilenio”.



Frente a los responsables de estos hechos, Rojas aseguró que no tiene nombres precisos, pero sí se han identificado varios casos donde los protagonistas son funcionarios con algún distintivo de seguridad.



“No es posible que unas personas decidan, de manera arbitraria, utilicen los carriles exclusivos, no puedo dar nombres, pero son personas que tienen un detalle de seguridad público o privado, es un abuso de una infraestructura que tiene un uso específico que es mover miles de colombianos a diario”, concluyó.



Publicidad