Cargo por confiabilidad operó de manera ineficaz en la crisis energética: Contraloría

La Contraloría aseguró que el hecho se dio principalmente por falta de previsión en la toma de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



"El Ministerio de Minas fue ineficaz frente a la reciente crisis energética. Faltó diligencia y coordinación entre las instituciones, las medidas propuestas fueron tardías y no había razón para señalar exclusivamente a El Niño como justificación de la crisis", advierte la Contraloría.



Según la auditoría realizada por el organismo de control, las empresas a las que se transfiere el cargo por confiabilidad destinan parte de estos recursos a gastos administrativos y pago de intereses bancarios e impuestos.



"Algunas de las empresas no solo no le están dando al Cargo por Confiabilidad el uso indicado por el regulador, sino que pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF); esto conlleva a un riesgo para el sistema eléctrico", dijo el contralor Edgardo Maya.



Además, la Contraloría señala que la intervención realizada a Termocandelaria por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos generó pasivos económicos.



"La toma de posesión de Termocandelaria llevó a la suspensión de todos los pagos de obligaciones causadas, incluyendo las OEF asignadas antes de la intervención. Además, se le otorgó un préstamo de $146.000 millones, recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios.



Para la Contraloría, en este caso se ha generado un pasivo económico con el mercado de energía, que produce un riesgo de pérdidas para el mismo y para los generadores que sí brindaron confiabilidad; esto en caso de que Termocandelaria no pague sus cuentas, que ascienden a $458.000 millones", señala el informe de la Contraloría.