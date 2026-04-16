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Blu Radio  / Nación  / Cargos a funcionario de la Supertransporte por presunta solicitud de dinero a contratistas

Cargos a funcionario de la Supertransporte por presunta solicitud de dinero a contratistas

Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura, fue requerido por la Procuraduría por presuntamente exigir dinero a contratistas para mantener sus contratos.

El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

La Procuraduría formuló cargos contra Hermes José Castro Estrada, superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Transporte, por presuntamente solicitar dinero a contratistas a cambio de otorgar o mantener sus contratos con la entidad.

De acuerdo con la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, el funcionario habría pedido a varios contratistas entregar sumas de dinero de manera periódica, ya fuera en efectivo o mediante consignaciones bancarias. Además, también se le señala de presuntamente exigir el pago de gastos en restaurantes y bares en la ciudad de Cartagena.

Según el ente de control, este comportamiento se habría extendido durante varios años y, presuntamente, generaba consecuencias para quienes decidían no continuar con esos pagos. La Procuraduría indicó que, de comprobarse, estas conductas podrían representar una extralimitación en las funciones del cargo.

Por estos hechos, el organismo calificó de manera provisional la falta como gravísima y señaló que habría sido cometida a título de dolo.

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