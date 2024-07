Carlos Carrillo a Olmedo López: "Tiene que entregar pruebas y devolver el dinero robado"

Carlos Carrillo, director de laUnidad Nacional de Gestión del Riesgo, pidió a Olmedo López y a su defensa entregar pruebas concretas de las denuncias de corrupción y, en especial, comenzar cuando antes el proceso de reparación.

"Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó”, dijo Carrillo.

La petición llega luego de la revelación de Noticias Caracol de las declaraciones que el pasado 25 de junio entregó López a la Corte Suprema de Justicia en relación a la contratación irregular en la entidad y la presunta participación de contratistas, funcionarios, congresistas y ministros.

“Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. El mismo Olmedo ha dicho que el señor presidente no sabía. Entonces aquí, como siempre, hay contradicciones y hay una persona buscando un principio de oportunidad, haciendo unas acusaciones que yo no soy quién para decir si son o no ciertas, pero él sí tiene la obligación de probarlas”, agregó Carrillo.

Cabe recordar que la UNGRD fue reconocida como víctima en toda la investigación que adelanta la Fiscalía por la presunta irregular de carrotanques para el departamento de La Guajira.