Casi 6.500 personas murieron en accidentes de tránsito en 2017

Así lo dio a conocer de manera preliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, que reveló que durante los doce meses de 2017 el número de víctimas fatales se ubicó en 6.479 frente a los 6.806 registrados en el 2016, lo que representa 327 muertes menos por incidentes viales.

En lo relacionado con el número de lesionados valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, los siniestros viales dejaron en 2016 41.772 personas lesionadas, mientras que en el 2017 hubo 3.702 menos, es decir 38.070 casos, lo que representa una variación de 9 % menos.

Aunque nuevamente los motociclistas (conductor y acompañante) registran el mayor número de víctimas mortales y lesionados, en el período 2017 se presentaron 3.198 víctimas fatales, un 7.12 % menos que en el mismo lapso del 2016. Los lesionados fueron 21.395, el 11 % menos frente a los 24.002 que se presentaron en mismo tiempo de 2016. Sin embargo, en las carreteras del país este actor vial está involucrado en más de la mitad de los siniestros viales.

De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, después de los motociclistas, los actores viales que más dejaron víctimas fatales y lesionados el año anterior fueron en su orden: los peatones (1.718), los conductores y pasajeros de vehículos (881) y los usuarios de bicicletas (359).

Maya, quien reconoció que el exceso de velocidad sigue siendo la mayor causa de accidentalidad, hizo un llamado a los colombianos para que mantengan y hagan uso de las medidas de seguridad y prevención.

“Si bien es cierto tuvimos una disminución, es lamentable que continuemos teniendo tantas víctimas en las vías públicas del país. En la medida que haya una sensibilidad frente a la necesidad de manejar los vehículos de manera responsable, no conducir embriagado, no exceder los límites de velocidad, no hacer sobrepasos en lugares peligrosos, de respetar las normas de tránsito, podremos salvar más vidas, esa es una responsabilidad de todos los colombianos”, dijo.