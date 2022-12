Caso de Guillermo Cano podría revivir en la CIDH

La familia del exdirector de El Espectador Guillermo Cano, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), se reunirán este martes en Colorado (Estados Unidos) con el relator para la defensa de los derechos humanos, el comisionado Francisco Eguiguren, y el relator para la libertad de expresión, Édinson Lanza, buscando reactivar el trámite que llevaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de Cano desde el 2001.

Vea también: Ordenan indemnizar a acusado por error del asesinato de Guillermo Cano



Aunque la CIDH concluyó que el Estado no había garantizado el derecho a la vida del periodista y que tampoco había investigado el caso ni juzgado a los responsables, no se volvió a saber nada del proceso, por lo que hoy la familia Cano buscará que la demanda siga adelante, que se permita la participación de las víctimas y que, después de 17 años, la CIDH vuelva a ocuparse del caso.



Esta decisión se tomó ante la quietud del proceso tanto en la Comisión como en la justicia colombiana, que tras 8 años de que este asesinato fuera declarado como crimen de lesa humanidad, no han mostrado avances en el esclarecimiento de la verdad.



A la reunión asistirán Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, su hija María José Cano y María José Medellín, redactora judicial de El Espectador.



Cabe recordar que Cano fue asesinado por los hombres de Pablo Escobar el 17 de diciembre de 1986 cuando salía del diario. Su crimen lleva en impunidad casi 32 años.



Este es el comunicado oficial de la familia Cano Busquets, la Fundación Guillermo Cano Isaza, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Robert F. Kennedy Human Rights:



La familia Cano Busquets, la Fundación Guillermo Cano Isaza, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Robert F. Kennedy Human Rights, presentes en el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informamos lo siguiente:



El Estado colombiano fue citado por la CIDH a una reunión de trabajo el día de hoy sobre el magnicidio de Guillermo Cano Isaza ocurrido el 17 de diciembre de 1986. Allí estaremos los familiares y las organizaciones acompañantes que suscriben esta comunicación.



El caso de Guillermo Cano Isaza fue presentado por la SIP ante la CIDH en 1997 y este organismo adoptó una decisión sobre el caso en 2001. Los familiares, así como sus representantes, no conocimos de la existencia de esa decisión hasta abril de 2018.



Han transcurrido 31 años llenos dolor. En la familia Cano conocemos la verdadera dimensión de esta tragedia prolongada e impune. Acudimos a esta cita ante la CIDH bajo la convicción de que es una forma de reivindicar el legado de Guillermo Cano Isaza y los 13 periodistas de El Espectador asesinados por hacer su trabajo en Colombia.



Confiamos en que la CIDH y el Estado colombiano cumplirán con los estándares internacionales de justicia y verdad en este proceso.



Con la esperanza de que se haga justicia, apelamos a la prensa internacional y sociedad colombiana para que nos acompañe en esta lucha persistente de tres décadas.