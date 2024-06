Caso UNGRD: matriz de Sneyder Pinilla no incluiría alcaldes

Este jueves, 20 de junio, se cumple un año de la llegada de Sneyder Pinilla a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para asumir el cargo de subdirector de la entidad.

Entre los compromisos que asumió ante su jefe natural, Olmedo López, y que se divulgó por medio de un comunicado de la entidad el 23 de junio de 2023, estaba “apoyar a los territorios afectados por las emergencias a causa de los efectos del cambio climático, con énfasis en aquellos de quinta y sexta categoría, e impulsar los procesos de reasentamiento y programas sociales que garanticen el bienestar de las comunidades”.

Sin embargo, en los meses siguientes se empezaron a gestar prácticas irregulares que terminaron destapando la gran olla de corrupción con los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques en el departamento de La Guajira para atender la falta de agua en la región.

Blu Radio conoció nuevos detalles del interrogatorio que rinde Sneyder Pinilla 365 días después de haber llegado al cargo. En una reciente declaración, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, respondió a la pregunta si habría alcaldes actuales involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Andrés Idárraga respondió: “Seguramente porque encontramos contratos donde hay un beneficio y agradecimientos públicos de alcaldes electos que mencionan a personas que hoy están vinculadas”.

Fuentes cercanas al proceso le corroboraron a Blu Radio que en la colaboración de Sneyder Pinilla no se mencionan los nombres de ningún mandatario local y la misma defensa asegura que se descarta que a medida que avance el proceso y se amplíe la matriz de colaboración no se van a mencionar mandatarios locales. No obstante, sí existe una relación con el actual alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow, el cual ha sido denunciado en la Fiscalía por presuntas irregularidades en su elección de octubre de 2023.

Asimismo, el funcionario dice que también desde la Secretaría de Transparencia "creen que por los tiempos de la contratación que tenemos en sus manos, muy seguramente eso pudo haber facilitado las elecciones regionales de octubre de 2023, entonces las redes de contratación que no solamente se dieron en Santander ni en La Guajira, sino también muchos departamentos de Colombia", aseguró Idárraga a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.

Esta tarde se cumple el segundo día de interrogatorio a Sneyder Pinilla, siendo el último testigo que van a entrevistar las fiscales del caso, Cristina Patiño y Andrea Muñoz, en esta fase del proceso a los principales testigos y responsables de este escándalo.