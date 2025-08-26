Publicidad

Cayeron en Bogotá dos colombianos pedidos en extradición por millonarios robos de joyas en EE. UU.

La Policía y el FBI detuvieron a los colombianos Elvis Giovani Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco, acusados de integrar el Grupo de Hurto Suramericano, responsable de asaltos a joyerías por más de 4.6 millones de dólares.

Foto: suministrada
Felipe García
|
agosto 26, 2025 11:19 a. m.

En un operativo conjunto entre la Policía, el FBI y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en Bogotá dos ciudadanos colombianos solicitados en extradición por la Corte Distrital de Connecticut, Estados Unidos. Se trata de Elvis Giovani Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco, señalados de pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al hurto de joyas preciosas en territorio estadounidense.

De acuerdo con la investigación, los detenidos cumplían funciones clave dentro del grupo delincuencial y que se encargaban de identificar joyerías y locales de comercio en centros comerciales, donde posteriormente se cometían los robos mediante el uso de armas de fuego, amenazas directas a las víctimas y aprovechando descuidos dentro de los establecimientos. Una vez obtenidas las joyas, estas eran transportadas y vendidas en el mercado negro internacional, principalmente en diferentes ciudades de los Estados Unidos.

El expediente judicial indica que, entre 2023 y 2024, la organización criminal llevó a cabo múltiples hurtos en joyerías estadounidenses, causando perdidas superiores a 4.6 millones de dólares. Las autoridades señalan que este modus operandi hacía parte de las operaciones del Grupo de Hurto Suramericano, integrado mayoritariamente por criminales de nacionalidades suramericanas y con presencia activa en distintos países.

En Colombia, Guevara Quintero y Torres Castiblanco cuentan con antecedentes por secuestro extorsivo, tráfico de armas, narcotráfico, hurto calificado y concierto para delinquir. Además, producto de los robos, habrían invertido parte de las ganancias en la compra y venta de taxis, así como en la adquisición de apartamentos en sectores reconocidos de Bogotá, lo que servía como fachada para el lavado de dinero.

Ambos fueron dejados a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, a la espera del proceso formal de extradición a los Estados Unidos, donde deberán responder por los delitos de concierto para transportar y transportar bienes hurtados que exceden los 5.000 dólares en el comercio extranjero e interestatal.

