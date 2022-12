Centro Democrático propone constituyente tras detención domiciliaria de Uribe

En medio de la plenaria del Senado, y luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe, la congresista Paloma Valencia propuso una constituyente.

“Hoy queremos proponer al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia (…) Una sola corte que permita unificación, claridad y previsibilidad al sistema. Que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian. Una sola corte con magistrados íntegros que representen a los colombianos y que no tengan ninguna puerta giratoria con la política y que renuncien con cualquier vínculo que los mezcle con lo electoral”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Publicidad

Le puede interesar: Presuntos riesgos de obstrucción a la justicia: la razón de casa por cárcel a Uribe

Pero esa no fue la única propuesta de la senadora del Centro Democrático en medio de la plenaria.

“Una reforma que le devuelva a Colombia la dignidad de sentirse representada en la justicia porque Colombia no puede seguir aceptando la Jurisdicción Especial de Paz. Una jurisdicción creada para beneficiar al terrorismo para garantizarle la impunidad a quienes dinamitaron los pueblos de Colombia, a quienes secuestraron a millones de colombianos, a quienes asesinaron a unos tantos millones, que reclutaron a los niños”, agregó Valencia.

Publicidad

La senadora insistió en la eliminación de la JEP al considerar que no ha actuado adecuadamente.

“La JEP tiene que acabarse y hoy queremos insistir en la necesidad de que los criminales de lesa humanidad paguen por los delitos que cometieron y no sigan ocupando curules en el Congreso que no merecen porque no han reparado a ninguna de sus víctimas”, señaló la senadora.

Publicidad

Terminada la intervención de la senadora, los congresistas del Centro Democrático se retiraron de la sesión que fue convocada de manera virtual.

A través de un comunicado, el Centro Democrático confirmó la propuesta y aseguró que se da con el propósito de “despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la República”.

De otro lado, la colectividad afirmó que reciben con “indignación” la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia frente a la detención domiciliaria de Uribe.

Agregan que consideran que el expresidente debe defenderse en libertad.

Publicidad

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/ZP0xTPozsK — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 5, 2020