Cerró con broche de oro: presidente de la Cámara sobre polémica “jugadita” de Macías

Carlos Cuenca Chaux, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que actualmente tiene seis investigaciones.

“Tres de estas son por producto del ejercicio en la Comisión de Acusaciones (…) y termina uno denunciado por prevaricato”, dijo en Mesa BLU.

Asimismo, tiene otra investigación que fue hecha por el expresidente del Congreso Ernesto Macías, “por hacer parte de la famosa mermelada”, una por constreñimiento al elector y otra más por enriquecimiento ilícito.

Esta última investigación, según el presidente de la Cámara, tiene que ver con la compra de un lote en 2001.

“En 2015 me llegó una denuncia diciéndome que yo tenía un bien que costaba no sé cuánto y que por eso me abrían una investigación”, sostuvo.

Añadió que cuando compró el lote le costó $50 millones, pero lo vendió en $150 millones. La propiedad, que estuvo en su poder durante 13 años, estaba en la vía entre Melgar y Carmen de Apicalá.

Sobre la polémica “jugadita” de Ernesto Macías, Carlos Cuenca indicó que el expresidente del Congreso “cerró con broche de oro” y añadió que “es un hombre con características especiales”.

Frente al caso ‘Santrich’ manifestó que hay “silla vacía. Sin embargo, se deben esperar los trámites.

“A partir de mañana corren los días de ausencia y hay que esperar que se den los trámites”, añadió.

