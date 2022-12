CICR entrega oxígeno líquido en hospitales donde no hay suministros por el paro

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana pusieron en marcha una caravana humanitaria a partir de las 9:30 a.m., que partió desde Santander de Quilichao (Cauca) hacia Popayán y finalizará el recorrido en Pasto.

“La caravana busca puntualmente permitir el paso de los servicios de salud a las zonas que están afectadas por las movilizaciones. No estamos involucrados en una agenda más general sobre la solución de los bloqueos porque este no es nuestro rol, nuestra función es estrictamente humanitaria para facilitar que las personas que no tienen acceso a este oxígeno medicinal, y que es algo que es vital para ellos, puedan tener ese acceso”, añadió.

Édgar Alfonso, coordinador de Comunicaciones del comité, explicó que un camión cisterna distribuirá oxígeno líquido en cuatro hospitales de Pasto e Ipiales y otro camión transportará 45 cilindros de oxígeno hasta Popayán.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En el municipio de Suan, sur del Atlántico. Un niño de 9 años le quitó la vida a su primo de 8 con un disparo de escopeta cuando jugaba a policías y ladrones.

-Tres heridos, un carro de servicio particular, una moto y una vivienda afectada es el saldo del nuevo deslizamiento a la altura del kilómetro 70 vía Loboguerrero-Buga.

-A partir de este lunes festivo los camioneros de Boyacá anunciaron que se unirán al paro nacional agrario. Aseguran que no realizarán bloqueos.

-En las estaciones de policía de Bucaramanga permanecen más de 20 menores que violaron el decreto de "toque de queda" a la espera que sus padres los reciban tras ser encontrados en sitios nocturnos consumiendo sustancias alucinógenas.

-La Selección Colombia inicia preparativos para enfrentar el martes a Paraguay en la Copa América.

-La jornada electoral en 14 entidades mexicanas arrancó sin incidentes de relevancia a pesar de los focos rojos que representan los estados de Tamaulipas, Oaxaca o Veracruz, ello luego de unas últimas horas donde se produjeron incidentes en varios puntos del país.

-La Policía detuvo en la ciudad de Montería, Córdoba, a Yury Patricia Sánchez, alias ‘La Diabla’, quien según las autoridades está vinculada a catorce homicidios cometidos en esa región por la banda criminal de origen paramilitar Clan Úsuga.

-Un parlamentario afgano murió y otras once personas resultaron heridas tras la explosión de una bomba al paso del vehículo en el que viajaba cerca de su residencia en Kabul, informaron fuentes oficiales.