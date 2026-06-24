Cinco puentes festivos de mitad de año moverían cerca de 4 millones de pagos electrónicos en peajes

La temporada vacacional de mitad de año se perfila como una de las de mayor movimiento por carretera en Colombia. A los tradicionales puentes festivos de junio y julio se suma este año una nueva jornada de descanso nacional, lo que podría impulsar significativamente el flujo de viajeros y el uso de sistemas de pago electrónico en los peajes.

De acuerdo con proyecciones de Gopass, durante los cinco puentes festivos de la temporada (8, 15 y 29 de junio, así como 13 y 20 de julio) se realizarían cerca de 4 millones de transacciones en peajes a través de dispositivos electrónicos de pago, un promedio de 800.000 operaciones por cada fin de semana largo.

El incremento esperado está relacionado con la entrada en vigencia de la Ley 2578, que creó un nuevo festivo nacional en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Gracias a la Ley Emiliani, la conmemoración se trasladará al lunes 13 de julio, ampliando el calendario de puentes festivos de mitad de año.

Las estimaciones también reflejan una tendencia creciente hacia los pagos digitales en la movilidad terrestre. Según la compañía, más de 900.000 usuarios utilizan actualmente su sistema para el pago de peajes sin efectivo, en un contexto en el que la reducción de tiempos de espera se ha convertido en una de las principales demandas de los viajeros.



La compañía señala además que su tecnología tiene presencia en el 91 % de la red nacional de peajes, una cobertura que cobra relevancia en una temporada marcada por los desplazamientos hacia destinos turísticos tradicionales como Tolima y Huila, especialmente por la celebración de las fiestas de San Juan y San Pedro.

Además de las carreteras, el movimiento de viajeros también tendría efectos en la movilidad urbana. La firma prevé un aumento en el uso de soluciones de pago sin contacto para el acceso a parqueaderos y otros servicios asociados a los desplazamientos durante la temporada vacacional.

Con cinco puentes festivos consecutivos en menos de dos meses, el periodo de mitad de año se consolida como uno de los momentos de mayor dinamismo para el turismo interno y la movilidad por carretera en el país.

