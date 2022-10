Cinco razones del fracaso de Rafael Benítez en el Real Madrid

AFP Deportes analiza qué funcionó mal con el exentrenador de Liverpool y Chelsea en su retorno al club donde empezó su carrera de futbolista y entrenador. (Vea también: Zidane vs Benítez: conozca las estadísticas de cada estratega ).



Benítez llegó al Real Madrid para aplicar disciplina en el vestuario después de que su presidente Florentino Pérez culpara al estilo blando de su popular predecesor Carlo Ancelotti el fracaso deportivo de un 2015 sin títulos.



Sin embargo, su estilo más estricto le conllevó desencuentros con algunas de sus estrellas como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, que siguieron alabando a Ancelotti tiempo después de su despido.



Ser despedido con un bagaje de 17 victorias y solo tres derrotas en 25 partidos parece una decisión dura pero la exigencia en el Real Madrid es muy alta y Benítez pagó su incapacidad de sacar buenos resultados en los grandes partidos.



Además del humillante 0-4 en casa contra el Barcelona en noviembre, el Real Madrid no consiguió ganar al Atlético de Madrid, al Villarreal, al Sevilla o el Valencia y se encuentra a cuatro puntos del Atlético en la lucha por el título.



Además de los problemas en el campo, Benítez vio su trabajo perturbado por numerosos escándalos extradeportivos como la implicación de Karim Benzema en el escándalo del 'sextape' de su compañero francés Mathieu Valbuena o el exceso de velocidad del colombiano James Rodríguez, que llegó el viernes al entrenamiento perseguido por la policía que lo acusaba de conducir a 200 km/h.



Aunque no sea responsabilidad estrictamente suya, la etapa de Benítez se ha visto marcada por la ridícula expulsión de la Copa del Rey tras alinear a un jugador sancionado en el primer partido de la eliminatoria ante el Cádiz (un equipo de la tercera categoría del fútbol español) el mes pasado.



El ruso Denis Cheryshev estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas cuando jugó cedido al Villarreal la temporada pasada pero jugó de inicio y marcó el primer gol del equipo. Era la segunda vez que Benítez era expulsado de la Copa por alineación indebida tras un caso similar en 2001 mientras dirigía al Valencia.



Incluso a principio de temporada, cuando los resultados eran favorables, Benítez era discutido por los medios locales y los hinchas por sus tácticas defensivas y la escasa confianza en jugadores creativos como el colombiano James Rodríguez o Francisco Alarcón 'Isco'.



Cuando los goles empezaron a llegar, con la vuelta tras lesión de Benzema o Gareth Bale, Benítez tampoco supo encontrar un esquema equilibrado y su equipo concedió 18 goles en los últimos 11 partidos.



