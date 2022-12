Claudia Julieta Duque dice que exfiscal Gómez Méndez la acosó en 2003

La denuncia la hizo luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara en una columna publicada en El Nuevo Siglo que su mamá, Dorotea Lasserna, había sido acosada por un exprocurador general de la nación en el momento en el que esta le pedía ayuda para defender sus derechos.



El episodio de acoso que le sucedió a la mamá de Paloma Valencia es igual al que viví en mayo de 2003 con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. El trago, la mano en la rodilla e incluso un intento de beso. Luego también supe de la cama en su oficina, pero de la @FiscaliaCol #MeToo — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) January 27, 2018

En entrevista con El Espectador, Duque dijo que “hay más mujeres que confirman el comportamiento acosador” del exfuncionario.

“Como todos saben, para esa época hacía mi investigación independiente del caso Jaime Garzón, en conjunto del abogado del caso, que era Alirio Uribe Muñoz, hoy representante a la Cámara. Asistí a la entrevista en la oficina que el exfiscal general tenía en la 32 con 7, fue una entrevista muy agradable, no me defraudó para nada el personaje, frente a sus opiniones y análisis, una persona muy amable de muy buen humor. Al terminar, le dije que además de esto, tenía otras preguntas, que no tenían que ver con el tema del paramilitarismo, sino con una investigación independiente del caso de Jaime Garzón. Esto fue más o menos un viernes, me dijo que estaba muy tarde y se tenía que ir. Me preguntó que, si de casualidad vivía por la zona de los Rosales, le dije que no, que vivía en Quinta Paredes. Entonces me dijo que nos viéramos el siguiente domingo en su apartamento para hablar de ese tema”, dijo.

“Para mí hacer una entrevista un domingo no me parecía complicado, con excepción del hecho, y por eso tengo tan clara la fecha, que ese domingo era el Día de la Madre. Yo estaba separada y estaba sola con mi niña de 8 años, por eso dudé en aceptar en hacer la entrevista un domingo. Pero, por otro lado, también pensé ‘¿cuándo más iba a tener este personaje para hablar del caso Jaime Garzón?’, entonces acepté. Llegué a su apartamento, un apartamento muy lujoso casi llegando a la Avenida Circunvalar. Cuando entré, él ya tenía servidas 2 copas de vino y tenía unos documentos. Me dijo que había estado revisando y se dio cuenta que tenía muy poca documentación del caso Jaime Garzón, luego me invitó a sentarme”.

Por su parte, Gómez Méndez respondió a las preguntas que El Espectador le hizo sobre las acusaciones que le hacen.

“Hace veintitrés años y como particular recibo a muchas personas, incluidos periodistas. Solo le reitero que el hecho como ella lo plantea simplemente no existió”, dijo.



