CNE no aceptó la renuncia de su presidente, el magistrado Emiliano Rivera

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no aceptó la renuncia del magistrado Emiliano Rivera a la presidencia del órgano. (Lea también: Magistrado Rivera renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral )



En una misiva, los magistrados integrantes de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidieron por unanimidad negar la renuncia de Rivera, asegurando que sus razones no son personales sino que están directamente ligadas a la falta de recursos.



“Al analizar la renuncia presentada por él, se estableció que sus razones no son endógenas ni personales, ni tienen que ver con su papel como presidente o con la organización en sí. Sus razones tienen que ver con el tema de los recursos para cumplir nuestros cometidos constitucionales", dijo el vicepresidente del organismo electoral, magistrado Felipe García Echeverry.



Además, en la carta, la sala del CNE hace “un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para atender las necesidades presupuestales del Consejo con el fin de cumplir a tiempo con los deberes que nos imponen la Constitución y la ley”. (Lea también: Recursos solicitados están por fuera de lo presupuestado: Minhacienda a CNE )



Explica que hace varios meses habían solicitado al Gobierno destinar 32 mil millones de pesos “destinados fundamentalmente a atender las investigaciones” por casos de trashumancia, entre otros, enmarcados en las elecciones regionales de octubre del presente año.



Cabe recordar que el magistrado Emiliano Rivera, en diálogo con Blu Radio, confirmó que se apartaba de la presidencia del Consejo Nacional Electoral por dos razones:



“La primera, la falta de compromiso gubernamental con relación a la autonomía de la corporación. La segunda, la falta de recursos, no los ha enviado el Gobierno Nacional para cumplir los retos que demandan las elecciones de este año. No ha llegado el dinero de trashumancia que se solicitó, los reportes son monstruosos y yo prefiero hacerme a un lado”, explicó Rivera. (Lea también: Hay que buscar cómo fomentar política limpia en redes sociales: presidente CNE )



Esta es la carta enviada por el CNE a los ministros del Interior y Hacienda pidiendo recursos: