¿Coalición de derecha está en crisis?

La crisis se desató por cuenta de una comunicación entre el exprocurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Álvaro Uribe, en la que acordaron, sin Marta Lucía Ramírez, ir juntos a la consulta interpartidista el próximo 11 de marzo.

Ordóñez invitó a la exministra a aceptar la consulta como mecanismo para definir quién va a ser el candidato de la coalición, pero Marta Lucía se declaró indignada.

Mientras la derecha resuelve sus diferencias, la izquierda avanza unida por la Presidencia. Clara López, Gustavo Petro y Carlos Caicedo esperan ampliar esta alianza.

El exjefe del Ministerio Público aseguró que habló con el expresidente Uribe y fruto de este diálogo extendió nuevamente la invitación a Marta Lucía Ramírez a aceptar la consulta el próximo 11 de marzo.

“Eso ya está definido, anoche hablé largo con el expresidente Uribe y Duque y me manifestaron que el procedimiento es la consulta, ese va a ser el mecanismo. Invito a Marta Lucía a participar en esa consulta, ella debe participar”, dijo el exprocurador.

Sin embargo, Ramírez reaccionó indignada, y calificó de “politiquero” el acuerdo Ordoñez – Uribe.

“En primer lugar que tenga muy buen viaje el doctor Iván Duque, me hubiera encantado que hubiéramos tenido una reunión antes de su viaje para que nos contestara la propuesta que le hicimos. En cuanto a la llamada de Uribe a Ordóñez me impresiona mucho porque entonces esto es una notificación de que Iván Duque y Ordóñez se van a ir en fórmula. La verdad no me queda claro, a mí no me han dicho nada sobre mi propuesta. Me indignan este tipo de acuerdos politiqueros”, precisó.

Lo más probable es que el uribismo y Ordóñez se sienten nuevamente con la exministra después del 19 de enero, al regreso de Iván Duque de España, faltando solo 2 días para la fecha límite en que las coaliciones deben definir si usarán la consulta como mecanismo de elección de su candidato.