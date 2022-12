Código de Policía cumple dos años, ¿sirvió o no?

Lucas Jaramillo, estratega ejecutivo del centro de estudios de la Casa de Estrategias, hizo un balance en Mañanas BLU sobre la aplicación del Código de Policía que está a punto de cumplir dos años desde su expedición.



“La principal pregunta e investigación de la Policía es cómo se está comportando frente a los homicidios”, declaró Jaramillo, quien aseguró que la principal preocupación tuvo que ver con posibles semejanzas con instituciones de otros países como Brasil donde los casos de exceso de fuerza son comunes.

No obstante, Jaramillo aseguró que existen fallas de operatividad evidentes.



“Claro que hay policías que quieren hacer bien su trabajo y en todos estos años no podemos perder de vista que ha habido desarrollos muy importantes, institucionales, en la Policía”



“No dejamos de cargar con una herencia de conflicto armado muy dura. Donde Nuestra Policía sigue siendo un ejército de ocupación. O sea, llega al barrio, hay un problema de la cultura del positivo que está relacionada con el problema de la mediatización y es desmantelar una banda y volver a dejar ese barrio solo”, criticó el académico.



“No tenemos una Policía polivalente, no tenemos una Policía entrenada para el servicio social y para manejar bien el tejido social. Nos quedamos en cosas accesorias y decorativas de ese punto de Policía”, añadió.



