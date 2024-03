Colegio Marymount de Bogotá, el primero en Colombia en reducir la jornada escolar

A partir del mes de agosto de 2024, el colegio Marymount de Bogotá reducirá su horario escolar. Iniciará las clases una hora y media más tarde todos los días; lo que significa que la jornada comenzará a partir de las 8:30 de la mañana, mientras que la hora de salida se mantendrá igual.

El colegio tomó la decisión luego de realizar, por varios meses, una serie de investigaciones y encuestas que le permitirán determinar si es una buena alternativa, según señaló María Figueroa, rectora de Marymount de Bogotá, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

“No se trata de ningún experimento. Esta solicitud llegó al colegio en mayo del año pasado y a partir de ahí empezamos a hacer las investigaciones correspondientes. ¿Qué hicimos? Miramos cómo son los horarios en el resto del mundo y nos dimos cuenta de que Colombia es de los únicos países que tiene colegios que arrancan sus clases a las 6:30 a.m. de la mañana”, afirmó, Figueroa.

El colegio tomó la decisión buscando, además, priorizar la salud física y mental de los estudiantes, así como aumentar su tiempo de descanso, promoviendo el tiempo de calidad en familia y espacios para actividades extracurriculares.

“Queremos priorizar las horas de sueño, pues estas influyen en lasalud mentaly física de los estudiantes. Además, mejora el rendimiento deportivo y aporta en el aprendizaje”, señaló Figueroa.

Para quienes el cambio no sea tan conveniente, el colegio mantendrá la opción de llegar a las 7:00 de la mañana y ofrecerá espacios de refuerzo académico, asesorías o entrenamientos deportivos.

“En la franja de 7:00 a 8:30 de la mañana estamos ofreciendo algo. Se llama Marymount for you, en la que se brindan clases de refuerzo escolar. Si usted no está entendiendo matemáticas, si usted tiene un examen, ese día puede llegar a las 7:00 a.m de la mañana y tomar una asesoría. Además, tenemos esa clase adicional en el coliseo abierto para que practiquen deporte. Es decir, los padres que tienen que salir a las 6: 00 de la mañana de la mañana porque todavía están en esos hábitos de madrugar, tienen la posibilidad de que dejen a sus hijos a través del carro particular o a través de la ruta”, indicó María Figueroa.

La iniciativa que implementará el Marymount, busca, además, inspirar a otras instituciones de Colombia para que se sumen a nuevas estrategias que aporten en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes.

Escuche entrevista completa:

