Colocaron explosivos para amedrentarnos: Sec. Gobierno de Florencia por atentado contra la alcaldía

En horas de la madrugada de este miércoles 3 de abril se registró un atentado contra la Alcaldía de Florencia en Caquetá. Los individuos se acercaron a la administración municipal y colocaron un artefacto explosivo.

El secretario de Gobierno, Carlos Mora, confirmó en Blu Radio que este acto fue perpetrado con el objetivo de intimidar y generar miedo en la ciudad. Sin embargo, el funcionario hace un llamado a la calma y asegura que no se dejarán amedrentar.

"En horas de la madrugada se acercaron los individuos a la administración municipal y colocaron un artefacto explosivo que ya está siendo materia de investigación para intimidar, amedrentar y generar miedo, no solo a la administración municipal, sino a la ciudad de Florencia. Es allí donde queremos decirle a todos los florianos y a todos los caqueteños que aquí no hay miedo, que aquí no hay temor, que no nos van a amedrentar y vamos a continuar defendiendo los derechos fundamentales y colectivos de todos y cada uno de ustedes", afirmó el funcionario público.

Explosión en Alcaldia de Florencia. Suministrada.

Publicidad



El secretario Mora también comentó que se están llevando a cabo investigaciones para determinar los responsables de este acto y que este atentado es una forma de intimidación, debido al buen trabajo que se ha venido realizando en la administración municipal.

Publicidad



"Eso ya está en investigación. Venimos realizando diferentes procedimientos, estamos atacando de manera fuerte y contundente las diferentes ollas de microtráfico en la ciudad de Florencia. Yo creo que hay muchas situaciones que se unen allí, estamos dando la cara sin miedo ni temor, enfatizó.

Medidas para mantener la seguridad

La Alcaldía de Florencia y la Policía Nacional tomarán medidas drásticas para mantener la seguridad y enfrentar a los delincuentes.

"Ya tenemos un consejo extraordinario de seguridad que en horas de la mañana lo realizaremos. Tomaremos medidas más drásticas, decirle a la delincuencia que los vamos a atacar sin miedo, que vamos a estar allá en las diferentes ollas de manera más contundente, que no tenemos miedo y que vamos por ellos", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: