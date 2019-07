Patrullero mutilado por mina caminó todo el desfile del Día de la Independencia

Por: Victor Páez, BLU Radio

“La ofrenda de mis piernas sirvió para que otra persona no perdiera las suyas, este mundo necesita personas que queramos tomar riesgos para tener una mejor Colombia”, afirmó el patrullero Carvajal, quien perdió sus extremidades inferiores hace ocho meses mientras realizaba maniobras de erradicación de cultivos ilícitos en Tarazá, Antioquia.

José Fernando Carvajal Rueda es un hombre de 23 años oriundo de Bucaramanga, donde nació el 23 de agosto de 1995, es el tercero de cuatro hermanos y el único que ingresó a la Policía Nacional, institución en la que está vinculado hace cuatro años, pero en la que hace ocho meses, en el desempeño de su labor el 10 de noviembre, por accidente pisó una mina antipersonal que lo marcó de por vida.

Su recuperación ha sido “de la mano de Dios”, de su familia y de la Policía Nacional. Gracias a sus ganas de salir adelante actualmente se pone en pie y camina largos trayectos.

“A los 15 días salí de cuidados intensivos, a los 45 días ya estaban sanando mis heridas, desde ese entonces empecé a dar pasos con mis moñones (parte inferior donde cicatrizó la amputación), porque yo sabía que había la posibilidad de tener prótesis y esa era mi esperanza”, afirmó el patrullero.

Publicidad

En el evento inaugural de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, el presidente Iván Duque se salió del protocolo para ir a saludar al patrullero José Fernando Carvajal, quien rompió en llanto ya que no esperaba el gesto del primer mandatario.

“El presidente me felicitó, me exaltó todo ese sacrificio que hacemos los héroes de la patria por buscar una mejor Colombia, me dijo “muchas gracias” por esta ofrenda para el país y que Dios me bendijera”, concluyó Carvajal.

Este héroe, que se levantó de la silla con ayuda de sus prótesis y muletas de mano y caminó cerca de 10 kilómetros del desfile militar, como él lo dijo, “pidiéndole a Dios la fortaleza para hacerlo”, es la muestra de lo que policías y miembros de las Fuerzas Militares están dispuestos a hacer y arriesgar por el país.

undefined