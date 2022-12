Colombia es una democracia y quiero hablar cara a cara: Pastrana a ‘Timochenko’

El expresidente Andrés Pastrana habló con BLU Radio acerca de la propuesta que Humberto de la Calle dijo en el foro ‘Hablemos de paz’, que se realizó en la Universidad del Norte en Barranquilla. Allí invitó a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana a hablar de los diálogos de paz.

Esto luego de la carta que Pastrana le envío al presidente Juan Manuel Santos para que facilite una reunión con el comandante de las FARC, alias ‘Timochenko’. En su cuenta de Twitter el exmandatario le respondió a De la Calle y le preguntó que si hablaba a nombre del comandante de esa guerrilla.

En conversación telefónica con Andrés Pastrana, el exmandatario le dijo a BLU Radio que el Gobierno no ha entendido bien el propósito de su misiva: “El gobierno está malinterpretando. Yo no lo he dicho al gobierno que me pida una cita con ‘Timochenko’, sino que me facilite el encuentro, pero me he encontrado con que ni él ni el presidente Santos han contestado. ¿Cuál es el temor que tienen de hablar conmigo?”, afirmó Pastrana.

Finalmente, dijo que Colombia no es la Venezuela del presidente Nicolás Maduro y que esta es una democracia y para hablar es cara a cara. El exmandatario aseguró que tiene muchos temas de los cuales hablar con el jefe máximo de las FARC, pero frente a la insistencia de conocerlo, no entregó mayores detalles.

“Yo quiero invitar a ‘Timochenko’ a un diálogo democrático, pero lo que está haciendo es expresar el temor al diálogo democrático”, agregó el expresidente Pastrana.