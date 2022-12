Colombia frente al desafío de la reconciliación

país será la reconciliación y el perdón.

La única sobreviviente al exterminio de un partido político por parte de los paramilitares. El hombre que se sentó a hablar de paz con ‘Tirofijo’ y tuvo la llave para firmar el fin del conflicto con las Farc, y el personaje que sobrevivió a dos atentados de grupos de extrema izquierda y derecha, son los protagonistas de la campaña vicepresidencial en Colombia.

"Que se iluminen las mentes y corazones de todos nosotros, especialmente de los negociadores del Gobierno, de la guerrilla y de todas las fuerzas que intervienen en los diálogos de paz y danos la fortaleza necesaria para desarmar las manos y los corazones", dijo Juan Manuel Santos.

Por su parte, Humberto de la Calle, jefe del Equipo negociador del gobierno afirmó que "la construcción de la paz necesita de la reconciliación entre los colombianos. La finalidad allá en el horizonte va mucho más allá de la firma del acuerdo, y esa finalidad pasa por la reconstrucción del tejido social”.

Por otro lado, ‘Iván Márquez’, delgado de las Farc en las negociaciones de paz, manifestó que "no podremos lograr una reconciliación nacional definitiva y mucho más cuando no hay, o si se quiere, no existe, o no se ha dado, ni un vencedor, ni un vencido".

"Todos tenemos que llegar al camino de la reconciliación, es una necesidad no solamente para el pueblo y para humanidad", Aida Abella, candidata a la vicepresidencia por el polo Democrático, víctima de la violencia paramilitar y sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica.

"Para lograr la reconciliación es necesario saber la verdad. En el caso de la Unión Patriótica se necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales, quienes lo financiaron y quienes los ejecutaron. Es así como sabremos que no habrá impunidad", agregó Abella.

"Un hombre que lo tenía todo en la vida, que ha podido ser muy feliz y que llega a comandara los grupos paramilitares, uno siente que pasa algo muy grave en el país" manifestó Aida Abella sobre Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Ponte’ condenado por asesinar a militantes de la UP.

Camilo Gómez, candidato a la vicepresidencia por el partido Conservador, aseguró que “en ese momento a la guerrilla le dio susto avanzar en la paz", refiriéndose a las negociaciones del Caguán con las Farc.

"Hoy estamos muy lejos de llegar a un acuerdo de paz. La reconciliación no depende solo de la firma de un acuerdo en La Habana, eso va mucho más allá", dijo Gómez.

Por otra parte, Isabel Segovia, candidata vicepresidencial de la Alianza Verde, reconoció que "si no logramos un verdadero proceso de reconciliación, como debe ser, realmente no vamos a alcanzar la verdadera paz y tendremos un resurgimiento latente del conflicto".

"Un esfuerzo de reconciliación debe ser una iniciativa de la sociedad civil, pero el Estado y el gobierno deben tener un compromiso de fondo", agregó Segovia.