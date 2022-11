Colombia ingresará a la OTAN la próxima semana, confirma Santos

En su alocución presidencial en la que explicó al país la importancia de haber entrado a hacer parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el presidente Juan Manuel Santos reveló que en los próximos días Colombia se unirá a otra organización internacional.

“Por eso también formalizaremos en Bruselas la semana entrante –y esto es muy importante— el ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global. Seremos el único país de América Latina con este privilegio. Ser parte de la OCDE y de la OTAN mejora la imagen de Colombia y nos permite tener mucho más juego en el escenario internacional”, afirmó.

De otro lado, señaló que la OCDE es el centro de pensamiento de más alto nivel en el mundo entero y que su propósito esencial es promover el buen gobierno.

“Ese buen gobierno que he venido defendiendo e impulsando a lo largo de mi carrera pública”, añadió.

“La OCDE no es un tratado de libre comercio. No impone un modelo económico. Cree en la libertad de mercado, pero también en la necesidad de intervenir con políticas públicas para brindar más oportunidades, garantizar la sana competencia y corregir las fallas de los mercados. Es decir, promueve esa tercera vía que también he defendido y aplicado durante tanto, tanto tiempo”, explicó el mandatario.

El presidente enfatizó en que ser parte de la OCDE será de gran ayuda para que Colombia siga avanzando en sus metas de reducción de la pobreza, de recibir aún más inversión y de garantizar un desarrollo más justo, incluyente y sostenible ambientalmente.

Santos explicó que para recibir la luz verde en cada uno de los 23 comités expertos requerido para el ingreso a la OCDE, fue necesaria una adecuación de las políticas públicas para cumplir con los altos estándares.

“En educación, nos fijamos la meta y vamos por buen camino, de ser el país mejor educado de la región en el 2025. Para lograrlo debemos tener elementos de comparación internacional que midan nuestro progreso. Y ya logramos avances importantes. Nos falta mucho, muchísimo trabajo, pero en la OCDE encontraremos ideas y estrategias para diseñar programas más efectivos y seguir mejorando, porque ahí están los países con los mejores sistemas educativos –no de la región sino del mundo— como Finlandia o Corea”, indicó el jefe de Estado.

En materia laboral, dijo, se volvió a crear el Ministerio del Trabajo para verificar el cumplimiento de las normas laborales y la defensa de los derechos de los trabajadores y se fortalecieron sus herramientas.

El presidente señaló que pertenecer a la OCDE “genera confianza, la confianza genera inversión, la inversión genera empleo y el empleo bienestar”.