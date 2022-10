Colombia pide a Venezuela en la OEA no negar su crisis social y humanitaria

En la Organización de Estados Americanos se vivió un enfrentamiento entre los embajadores de Colombia, Andrés González, y Venezuela, Samuel Moncada, luego de la intervención de este último en una sesión que busca abordar la crisis en el vecino país.



Moncada criticó a Colombia y aseguró que el presidente Juan Manuel Santos no ha colaborado para buscar una salida a la difícil situación que atraviesa Venezuela.



“Y cómo ayudó el señor presidente de Colombia, ayudó diciendo que quería una transición pacífica en Venezuela, lo dijo el viernes, y disimuló enviando tres columnas de tanques a la frontera el viernes, esa es su manera de ayudar a Venezuela”, dijo Moncada que minutos después abandonó la sesión en la OEA.



A esta intervención respondió González quien, pidiéndole a Moncada que lo mirara a los ojos, le dijo que Colombia no dudaría en defender su soberanía.



“Míreme a los ojos señor embajador, jamás de nuestra parte han existido actitudes de provocación, pero sí siempre una firme decisión de defender a nuestro pueblo y nuestra soberanía, no le quepa la menor duda”, dijo González.



Cabe señalar que Venezuela se refirió a Colombia para rechazar su participación en un bloque de 18 países que han promovido la sesión para abordar la crisis de ese país; a través de González el Gobierno Colombiano ha insistido en el diálogo como salida a la situación que afronta el vecino país.



Escuche en este audio más información sobre:



-Ya está en Mocoa el presidente Santos quien encabeza un consejo de seguridad para revisar el avance de las labores de búsqueda y rescate tras la avalancha que deja 262 muertos.



-Imágenes de dolor, de tragedia, de tristeza se viven en las afueras del cementerio principal de Mocoa en el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares. Sin embargo, algunos reclaman que el procedimiento se ha tardado demasiado.



-El Ministerio de Ambiente define cuáles son las aéreas en Mocoa que están en riesgo y deben ser decretadas zonas de reserva natural para evitar tragedias en el futuro.



-Con 115 votos, la Cámara de Representantes aprobó el Estatuto de la Oposición.



-Tres personas más fueron capturadas por las irregularidades en un convenio para el estudio del Dengue en La Guajira.



-Las autoridades en el Valle incautaron una cantidad importante de explosivos y fusiles que pertenecerían al ELN y que estaban destinadas a miembros de esa guerrilla en el norte del departamento.



-El futbolista colombiano Avilés Hurtado, que marcó uno de los mejores goles en el mundo este fin de semana, habló con Blog Deportivo sobre la anotación y su presente deportivo en el balompié mexicano.



-La Alcaldía de Bogotá lanzará en los próximos meses una aplicación móvil para el pago de los impuestos, esto con el fin de descongestionar los Cades y los puntos de atención dispuestos por el Distrito.

