Colombia tiene más de 1.100 obras inconclusas y valen 8,6 billones de pesos: Contraloría

Colombia tiene en este momento más de 1.100 obras inconclusas, conocidas com

o ‘elefantes blancos’, y que comprometen recursos públicos por 8,6 billones de pesos.

“Hospitales que no se terminaron, acueductos que no están y obras eléctricas que no llegaron. Hoy ponerlas en condición de habilitación es muy complejo”, aseguró el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee.

El funcionario estimó que la Contraloría, con procesos de responsabilidad fiscal que incluyen hallazgos y condenas por 50 billones de pesos, solo podría recuperar el 3% de esa cifra. ¿La razón? Los contratistas se declaran en quiebra y ya no hay nadie a quien cobrar cuando llega la entidad de control.

El panorama es parte de lo que la entidad busca cambiar con el nuevo modelo de control, que fue aprobado en el Congreso.

